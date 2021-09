PCAS : le résultat net s'établit à -5,2 ME au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 106,3 ME au 30 juin 2021, en augmentation de 1,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+3,1% à taux de change constant).

L'EBITDA ressort à 8 ME (9,9 ME à taux de change constant) au 30 juin 2021, contre 7,2 ME au 30 juin 2020. Le résultat opérationnel courant s'élève à -2,6 ME (-0,7 ME à taux de change constant) au 30 juin 2021, contre -3 ME au 30 juin 2020. Le résultat net s'établit quant à lui à -5,2 ME au 1er semestre 2021 contre -5,8 ME au 30 juin 2020.

Perspectives

Comme indiqué dans nos précédents communiqués de presse depuis fin mars 2020, la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus évolue chaque jour avec une incertitude sur sa durée, son ampleur et ses effets sur les chaines de production des entreprises et plus généralement la consommation. Les impacts potentiels à moyen terme restent difficiles à anticiper.

Cette situation de crise incite toujours à la prudence, et dans ce contexte très particulier, le groupe a suspendu ses objectifs, ainsi que ceux de ses activités jusqu'à ce que la situation se clarifie.