PCAS : L'EBITDA ressort à -0,5 million d'euros au premier semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 109,8 ME au 30 juin 2022, en augmentation de 3,3% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+1,4% à taux de change constant). L'EBITDA du groupe ressort à -0,5 million d'euros au premier semestre 2022, contre 8 millions d'euros au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2022 s'élève à -15,3 millions d'euros contre -2,6 millions d'euros au premier semestre 2021.

Ces résultats restent très déficitaires au premier semestre 2022, affectés par un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes.

Les autres produits et charges opérationnels intègrent une dépréciation des écarts d'acquisition de 14,5 millions d'euros, conséquence d'une augmentation du taux d'actualisation utilisé pour la détermination des flux de trésorerie opérationnels futurs dans le cadre des tests d'impairement.

Le résultat net ressort à -32,2 ME au premier semestre 2022, contre -5,2 ME au premier semestre 2021.

Perspectives

L'ensemble des équipes du Groupe PCAS, avec le support de son actionnaire majoritaire Seqens pour le financement de ses activités et de son développement, demeurent pleinement mobilisées pour une amélioration des résultats sur le second semestre 2022 et un retour à des résultats positifs en 2023, aidé en cela par une croissance progressive des volumes d'Estetrol pour Mithra.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2022, le 3 novembre 2022.