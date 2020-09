PCAS : des comptes semestriels dans le rouge...

PCAS : des comptes semestriels dans le rouge...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de PCAS s'établit à 105,1 ME au 30 juin 2020, en augmentation de 2,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'EBITDA ressort à 7,2 ME au 30 juin 2020, niveau identique à celui du 30 juin 2019. Le résultat opérationnel courant est en diminution pour s'établir à -3 ME au 30 juin 2020, conséquence d'amortissements plus élevés découlant d'un programme d'investissement important pour le développement de projets qui produiront leurs effets sur l'augmentation du niveau d'activité du Groupe dans les prochaines années.

Le résultat net s'établit quant à lui à -5,8 ME au 1er semestre 2020 contre -8,7 ME au 30 juin 2019.

Pour mémoire, les autres produits et charges opérationnels intégraient en 2019 une charge nette de 3,8 ME concernant le projet de réorganisation du site de Longjumeau.