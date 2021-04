PCAS : chiffre d'affaires trimestriel en léger retrait

PCAS : chiffre d'affaires trimestriel en léger retrait









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe PCAS a réalisé un chiffre d'affaires de 51,8 ME au 31 mars 2021, en retrait de 2,8% par rapport au premier trimestre 2020 (-0,8% à taux de change constant).

L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 35,3 ME, en retrait de 2,6% par rapport à 2020 (stable à taux de change constant). L'activité de R&D est en forte hausse sur le premier trimestre (+60%), confirmant la reprise attendue suite au ralentissement des essais cliniques pendant la crise sanitaire de 2020. A contrario, la mobilisation pour répondre à l'urgence sanitaire dans le contexte du CoVid-19, en particulier via la production de solution hydro-alcoolique commercialisée sous la marque Naaha, avait mené à des ventes significatives au premier trimestre 2020 qui ne se répètent pas avec la même ampleur au premier trimestre 2021. Ce début d'année 2021 marque également le début des ventes de Estetrol pour la société Mithra depuis le nouvel atelier de production de molécules pharmaceutiques hautement actives du site de Villeneuve-la-Garenne, inauguré en septembre 2020.

Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 16,5 ME, en retrait de 3,3% par rapport à 2020 (-2,5% à taux de change constant). L'activité Electronique confirme sa bonne performance observée en 2020 et montre une croissance à deux chiffres en ce début d'année. En revanche, les activités lubrifiants et chimie fine n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant crise, et ce malgré une tendance positive sur les lubrifiants.

PCAS estime toujours ne pas avoir assez de visibilité pour communiquer des objectifs annuels.