PCAS : chiffre d'affaires trimestriel en hausse de près de 30%

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé annoncé par le groupe PCAS pour le premier trimestre 2023 s'établit à 66,2 ME, en hausse de 29,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent (+28,3% à taux de change constant).

L'activité de Synthèse Pharmaceutique a représenté 43,5 ME, en progression de 39% par rapport à 2022 (en augmentation de 38,5% à taux de change constant). La hausse du chiffre d'affaires s'explique principalement par une demande mieux orientée sur l'activité R&D et sur la plupart des sites de production, ainsi que par la politique de hausse des prix engagée courant 2022 pour faire face à l'augmentation des coûts de matières premières, d'énergie et d'approvisionnements.

Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 22,7 ME, en augmentation de 14,2% par rapport à 2022 (+12,1% à taux de change constant). PCAS annonce que son activité se maintient à un niveau élevé en ce début d'année avec toujours une demande très forte sur l'Electronique et la Chimie Fine. Un léger ralentissement est perceptible sur l'activité Lubrifiants et l'industrialisation de nouveaux produits se maintient à un bon niveau sur l'ensemble des sites.

Dans le contexte du litige en cours avec le client Mithra, PCAS continue d'étudier une réduction temporaire d'activité en 2023 sur le site de production concerné dont certains ateliers sont dédiés à la production d'Estetrol. A ce stade, il n'est toujours pas possible d'évaluer précisément les conséquences de ce litige sur les prévisions futures d'activité et de résultats. Comme indiqué dans le communiqué de presse du 30 mars 2023, le retour à des résultats positifs, annoncé pour 2023, se trouve différé mais PCAS continue de bénéficier du support de son actionnaire majoritaire Seqens (à hauteur de 76,66%) pour le financement de ses activités et de son développement.