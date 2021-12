PCAS : Changement d'actionnaires de Seqens

(Boursier.com) — Le 16 décembre 2021, Seqens a annoncé que les fonds conseillés par SK Capital sont devenus actionnaires majoritaires du groupe aux côtés de BPI France, Nov Santé Actions Non Cotées, Mérieux Equity Partners, Ardian, Eximium et le management du groupe Seqens.

Parallèlement à cet investissement, Seqens a regroupé ses activités avec celles de Wavelength Pharmaceuticals, un groupe du portefeuille de SK Capital spécialisé dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques (API) et a cédé ses activités non stratégiques regroupées sous la division Mineral Specialties.

Par une décision en date du 10 décembre 2021, en application de l'article 234-9 8o de son Règlement général, l'Autorité des marchés financiers a accordé à SK Capital une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les actions de PCAS, en suite de la prise de contrôle majoritaire du groupe Seqens par des fonds d'investissement conseillés par SK Capital.

Par ailleurs, à la suite du Conseil d'Administration qui avait décidé le 23 mars 2020 le cumul temporaire des fonctions de Monsieur Pierre Luzeau en tant que Président et Directeur Général, Monsieur Pierre Luzeau occupait les fonctions de Directeur Général depuis cette date.

Le Conseil d'Administration du 16 décembre 2021 a pris acte de la démission de Monsieur Pierre Luzeau de ses fonctions de Directeur Général. Le Conseil d'Administration s'est réjoui que M. P. Luzeau ait accepté de se maintenir aux fonctions de Président de Conseil d'administration et qu'ainsi la Société continue à bénéficier de son expérience réussie dans les deux fonctions et de son attachement au Groupe.

Le Conseil d'Administration du 16 décembre a dans le même temps nommé Monsieur Philippe Clavel en tant que Directeur Général pour une durée indéterminée. Philippe Clavel accompagnera donc les équipes de PCAS dans la poursuite du déploiement des plans de transformation nécessaires à la modernisation mais également à la fiabilisation des opérations, tout en développant de nouvelles compétences technologiques.

Monsieur Philippe Clavel a réalisé une grande partie de sa carrière au sein du groupe Sanofi dont il a dirigé l'activité Active Ingredient Solution. Il possède une forte connaissance du marché des API et du CDMO et par son expérience, son engagement et son expertise il saura accompagner les équipes pour relever les défis à venir du groupe PCAS.

Monsieur Philippe Clavel sera rémunéré conformément à la politique de rémunération définie dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, approuvé en Assemblée Générale le 9 juin 2021.