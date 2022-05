PCAS : AG en vue

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société PCAS sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le jeudi 9 juin 2022 à 10 heures, au siège social de la Société, 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, 69130 Ecully.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 4 mai 2022 et l'avis de convocation a été publié le 23 mai 2022 dans Le Progrès de Lyon (69), un journal d'annonces légales. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale Mixte figurent dans ces avis.

Les documents prévus à l'article R.22-10-23 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de PCAS.

Conformément aux articles R. 225-83 et R. 225-89 du Code de commerce, les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées Générales sont disponibles au siège social de PCAS, 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, 69130 Ecully.