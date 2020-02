PCAS a dégagé de lourdes pertes en 2019

(Boursier.com) — Le groupe PCAS avait prévenu que ses résultats 2019 seront affectés par des difficultés opérationnelles dans l'activité Synthèse Pharmaceutique ainsi que, dans une moindre mesure, par un ralentissement en fin d'année des activités dans les lubrifiants.

Dans ces conditions, l'EBITDA s'inscrit à 16,3 ME, comparé à 23,2 ME en 2018, soit une marge de 8,1% contre 11,2% en 2018. Le résultat opérationnel courant qui en découle s'inscrit également en retrait à -3,5 ME, contre 9,9 ME en 2018. Les autres produits et charges opérationnels intègrent en 2019 pour 3,8 ME les coûts liés à la réorganisation du site de Longjumeau. Pour mémoire, ceux de 2018 enregistraient une charge exceptionnelle de 5,4 ME liée à la cession d'Enersens. Le résultat net de PCAS ressort en perte de 13,7 ME en 2019 contre -2,4 ME en 2018. L'endettement net du groupe ressort à 66,2 ME contre 57,9 ME au 31 décembre 2018.

PCAS avait publié un chiffre d'affaires 2019 de 200,9 ME, en retrait de 2,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent (-4% à taux de change constant).

Il ne sera pas proposé de dividende cette année et PCAS s'attend pour 2020 à un chiffre d'affaires et des résultats en croissance par rapport à 2019, sous réserves des conséquences du Coronavirus si la crise actuelle devait s'aggraver.