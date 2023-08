PayPal : un espoir avec le nouveau CEO ?

(Boursier.com) — PayPal , dont le cours de bourse abandonne près de 40% sur un an à Wall Street, remonte un peu ce lundi sur les 62$. Le groupe a désigné le dirigeant d'Intuit, Alex Chriss, pour prendre sa tête en tant que directeur général. Le géant des services de paiement numérique a donc choisi Chriss, un vétéran d'Intuit qui y dirigeait récemment l'entité dédiée aux petites entreprises et travailleurs indépendants. Il prendra la succession de Dan Schulman, qui avait annoncé plus tôt qu'il prévoyait de démissionner vers la fin de l'année. "Avec sa vaste expérience dans le développement de produits, sa passion pour le service aux clients et son engagement de longue date à autonomiser et à habiliter les petites entreprises, et ses antécédents éprouvés en matière de développement et d'inspiration de son équipe, Alex est le leader idéal pour faire avancer PayPal et accélérer les opportunités de croissance de l'entreprise", a déclaré le président de PayPal, John Donahoe.

Chriss assumera donc le rôle de DG de PayPal le 27 septembre, date à laquelle il rejoindra également le conseil d'administration. Schulman prévoit de rester au conseil d'administration jusqu'en mai 2024. Alex Chriss entend "s'appuyer sur l'histoire remarquable de PayPal et tirer parti de ses capacités uniques pour fournir des produits et services exceptionnels aux entreprises et aux consommateurs".