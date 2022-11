PayPal tombe au plus bas depuis 2017 à Wall Street !

(Boursier.com) — PayPal s'effondre encore de 8% avant bourse à Wall Street ce vendredi, sur les 70$, au plus bas depuis 2017 ! Le groupe a pourtant dépassé les attentes de profits et de revenus sur le trimestre clos, mais les perspectives déçoivent, avec une réduction de la guidance de revenus. Pour le troisième trimestre, le bénéfice ajusté par action a été de 1,08$, contre un consensus de 96 cents et un niveau de 1,11$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé 6,85 milliards de dollars - dépassant de peu le consensus -, à comparer aux 6,18 milliards de dollars de l'an dernier. Le leader du paiement en ligne revoit sa guidance de revenus annuels du fait de l'anticipation d'un ralentissement économique. Le groupe californien de San Jose table désormais sur une croissance des revenus ajustés annuels de 10%, contre 11% précédemment et 10% de consensus. Daniel Schulman, directeur général, évoque un environnement macroéconomique difficile, un ralentissement des tendances de e-commerce et une saison de shopping des fêtes imprévisible. PayPal prévoit par ailleurs de réaliser 900 millions de dollars d'économies cette année, puis au moins 1,3 milliard de dollars l'an prochain.