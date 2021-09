PayPal s'offre le Japonais Paidy pour 2,7 milliards de dollars

(Boursier.com) — PayPal , le géant fintech américain, a annoncé l'acquisition du Japonais Paidy, qui offre une plateforme 'buy now, pay later' de paiement différé en Asie. L'opération est chiffrée à environ 2,7 milliards de dollars, 300 milliards de yens. Le deal, qui renforcera la présence locale de l'Américain, devrait être finalisé au cours du quatrième trimestre 2021, sous réserve des autorisations usuelles. Les dirigeants de Paidy, et notamment son PDG Riku Sugie et son fondateur et président exécutif Russel Cummer, resteront en place. Le deal est structuré essentiellement en cash. Le Japon est le troisième marché mondial du e-commerce.

La plateforme de Paidy, qui propose un service de paiement mensuel sous la marque "3-Pay", permet aux acheteurs d'effectuer des achats en ligne, puis de les payer chaque mois sur facture dans point de vente dédié ou par virement bancaire.