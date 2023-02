PayPal : retour à la croissance et plans de succession

(Boursier.com) — PayPal , le géant des services de paiement, a annoncé hier soir un retour à la croissance des résultats et des plans de succession pour son directeur général Dan Schulman. Les bénéfices et la marge d'exploitation de PayPal ont augmenté pour la première fois en un an, mais la firme s'est refusée à donner une guidance de revenus annuels. PayPal a publié hier soir un bénéfice net du quatrième trimestre de 921 millions de dollars, 81 cents par action, contre 801 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté est ressorti à 1,24$ par action, alors que les analystes suivis par FactSet s'attendaient à 1,20$. Les revenus ont atteint 7,38 milliards de dollars, contre 6,92 milliards de dollars un an auparavant et 7,39 milliards de consensus. La société a généré 357,4 milliards de dollars en volume total de paiements, valeur des transactions traitées sur sa plateforme. Les analystes suivis par FactSet anticipaient 360,3 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre, les dirigeants de PayPal prévoient un chiffre d'affaires d'environ 6,97 milliards de dollars, en hausse d'environ 9% hors effets de change. Les analystes suivis par FactSet s'attendaient à 7 milliards de dollars. PayPal prévoit entre 1,08 et 1,10$ de bénéfice ajusté par action sur la période, alors que le consensus FactSet était de 1,07$. La société a introduit une nouvelle métrique hier soir et dit compter environ 190 millions d'utilisateurs uniques actifs par mois. PayPal s'est concentré ces derniers temps sur la génération d'un plus grand engagement de la part de ses utilisateurs les plus actifs plutôt que sur la croissance absolue des utilisateurs. Faire en sorte que les utilisateurs actifs annuels deviennent des utilisateurs actifs mensuels est "l'une de nos plus grandes opportunités", selon Gabrielle Rabinovitch, la directrice financière du groupe. Les utilisateurs mensuels ont un "taux de désabonnement extrêmement faible", a ajouté le CEO Dan Schulman.

Les dirigeants de PayPal s'attendent à environ 4,87$ de bpa ajusté pour l'année entière, en hausse d'environ 18%, ce qui dépasserait les attentes. La direction de PayPal s'attend également à présent à 125 points de base d'expansion de la marge opérationnelle ajustée, contre une prévision antérieure d'au moins 100 points de base. La société constate une amélioration des tendances, mais reste prudente compte tenu de la volatilité des estimations du commerce électronique pour l'année. PayPal, qui a annoncé la semaine dernière son intention de réduire de 7% ses effectifs, travaille aussi à la succession de son directeur général. Schulman, qui fait partie de l'entreprise depuis 2014, souhaite consacrer plus de temps à ses passions, notamment la politique, l'université, le travail à but non lucratif (...). Il entend s'assurer que le conseil d'administration dispose de suffisamment de temps pour rechercher un successeur, afin de réaliser une transition en douceur.