PayPal : résultats mitigés et alliance Venmo / Amazon

(Boursier.com) — PayPal a annoncé des comptes mitigés pour son troisième trimestre, mais fait aussi état d'un accord entre Venmo et le géant du e-commerce Amazon. La guidance de bénéfices du fournisseur de services de paiement déçoit quant à elle.

PayPal corrigeait après bourse hier soir à Wall Street, les opérateurs sanctionnant surtout la guidance sans relief de la saison des fêtes. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe anticipe des revenus allant de 6,85 à 6,95 milliards de dollars, ainsi qu'un bpa ajusté de 1,12$. Le consensus était de 7,24 milliards de recettes et 1,28$ de bpa ajusté.

Sur le troisième trimestre, les revenus ont atteint 6,18 milliards de dollars, contre 5,46 milliards un an avant et 6,23 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,11$, contre 1,07$ un an auparavant et 1,07$ de consensus de marché. Durant le trimestre, le groupe a généré un volume de paiements de 310 milliards de dollars, en croissance de 26% en glissement annuel. Venmo a généré 60 milliards de dollars de volume, en progression de 36%, et pourrait afficher 900 millions de dollars de revenus en 2021 selon le management.