PayPal : les marges préoccupent toujours

(Boursier.com) — PayPal abandonnait 7% après bourse à Wall Street hier soir suite à sa publication financière trimestrielle. Le déclin de la marge opérationnelle du groupe inquiète toujours les marchés, alors que le fournisseur de services de paiement en ligne a livré par ailleurs pour le troisième trimestre une guidance de revenus supérieure aux attentes. Pour le deuxième trimestre fiscal clos fin juin, les revenus ont atteint 7,3 milliards de dollars, contre 6,8 milliards un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,16$ sur la période close, en ligne avec le consensus. Néanmoins, la marge opérationnelle a été de 21,4% contre 22% anticipés. Sur le trimestre entamé, le bénéfice ajusté par action est attendu entre 1,22 et 1,24$, conforme aux prévisions de marché, tandis que les revenus sont espérés à environ 7,4 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 7,3 milliards de dollars. Notons aussi que sur le trimestre clos, le volume total des paiements a augmenté de 11% pour atteindre 376,5 milliards de dollars.