(Boursier.com) — PayPal lance aujourd'hui en France Zettle Terminal, une solution de point de vente (POS) tout-en-un qui offre une mobilite? accrue en magasin pour les petites entreprises.

Le lancement du produit arrive a? point nomme?, alors que les consommateurs utilisent davantage les paiements sans contact.

Alors que les proprie?taires de petites entreprises travaillent sans rela?che pour de?velopper leur activite? apre?s la pande?mie, Zettle Terminal entend soutenir leur reprise en fournissant une solution de point de vente sans contact pour les aider a? de?velopper leur activite? et a? mieux servir leurs clients.

Avec son design e?pure?, Zettle Terminal est pre?t a? l'emploi de?s sa sortie de l'emballage, sans qu'aucun autre appareil ne soit ne?cessaire pour le connecter. E?quipe? d'un e?cran tactile, ce syste?me de point de vente mobile tout-en-un est facile a? configurer et a? utiliser, offrant aux petites entreprises simplicite? et efficacite?.

Zettle Terminal peut e?tre personnalise? pour s'adapter aux pre?fe?rences des commerc?ants - les vendeurs peuvent notamment choisir un terminal avec un scanner de codes-barres inte?gre? pour acce?le?rer les ventes et les ta?ches quotidiennes.

Zettle Terminal est livre? avec une carte SIM pre?charge?e1; gra?ce a? sa connectivite? combine?e Wi-Fi et donne?es cellulaires, les petits commerces ne sont plus de?pendants de points d'encaissement fixes. Zettle Terminal rend la caisse entie?rement mobile ; le vendeur est libre de re?aliser l'ensemble du processus de caisse la? ou? se trouve le client - que ce soit dans le magasin, au comptoir, a? l'exte?rieur, au point de livraison - partout ou? il y a un re?seau mobile.

La solution est livre?e avec l'application Zettle POS pre?installe?e, et les petites entreprises be?ne?ficieront d'une solution inte?gre?e qui les aidera non seulement a? accepter une gamme de paiements - comprenant les cartes, les portefeuilles nume?riques - mais aussi a? ge?rer les ventes, les stocks, les rapports et les paiements sur tous les canaux, le tout en un seul endroit. Il peut e?galement e?tre associe? a? un dock dote? d'une imprimante inte?gre?e pour l'impression de rec?us sur place.