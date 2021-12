PayPal : l'Asie, moteur de sa très forte croissance ?

(Boursier.com) — PayPal cherche à faire des acquisitions en Asie, selon le Nikkei. Dans une interview, le CEO Dan Schulman a déclaré au Nikkei que la société cherchait à se développer dans la région par le biais d'investissements, de rapprochements et d'acquisitions dans le sillage de son achat de Paidy en septembre. Schulman a déclaré : "Paidy et de nombreuses ressources additionnelles, ainsi que des acquisitions supplémentaires potentielles au Japon, seront vraiment au centre de notre activité là-bas". Le patron a indiqué au Nikkei que le coronavirus avait rapproché le monde de trois à cinq ans de la transition vers une économie numérique. Le Nikkei rapporte que pour 2025, PayPal vise 50 milliards de dollars de revenus - un chiffre qui, selon l'article, nécessiterait une croissance annuelle de 20% - et 750 millions de comptes actifs.