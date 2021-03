PayPal Holdings se renforce dans les crypto en rachetant Curv

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PayPal Holdings se renforce dans les crypto-monnaies en rachetant Curv, entreprise spécialisée dans le transfert et stockage de devises virtuelles. La société de paiements en ligne n'a pas divulgué les conditions financières de l'accord. Mais selon les sources de 'CNBC', PayPal aurait versé moins de 200 M$ pour cette entreprise fondée en 2018 qui compte environ 40 employés. PayPal a créé récemment une nouvelle unité commerciale axée sur la blockchain, la cryptographie et les monnaies numériques. "L'acquisition de Curv fait partie de notre effort d'investissement dans le talent et la technologie pour réaliser notre vision d'un système financier plus inclusif", a déclaré Jose Fernandez da Ponte, vice-président de PayPal. L'acquisition devrait être finalisée d'ici le milieu de l'année. L'année dernière, Curva annoncé avoir levé un total de 30 M$ auprès d'investisseurs tels que CommerzVentures, Coinbase Ventures et Digital Currency Group.