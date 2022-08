PayPal flambe avec les comptes et l'arrivée d'Elliott

(Boursier.com) — PayPal bondit de 10% avant bourse à Wall Street. Le groupe a en effet dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos, avec les réductions de coûts. Il ajoute en outre 15 milliards de dollars à son programme de rachat d'actions et annonce la nomination d'un ancien d'Electronic Arts, Blake Jorgensen, en tant que directeur financier. Pour le deuxième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a été de 93 cents, contre 86 cents de consensus et 1,15$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 6,81 milliards de dollars, contre 6,24 milliards un an avant. Ils ressortent légèrement supérieurs aux attentes. Comme si cela ne suffisait pas, le groupe indique que l'investisseur activiste Elliott Management s'est invité au tour de table avec une participation de plus de 2 milliards de dollars. La société de technologie financière a "une empreinte inégalée et est à la pointe de l'industrie dans ses activités de paiement", a déclaré Jesse Cohn, directeur associé chez Elliott, un jour après que la société d'investissement a divulgué une participation dans le réseau social Pinterest.

PayPal en profite pour relever ses prévisions financières. Le bénéfice ajusté annuel par action est maintenant anticipé entre 3,87 et 3,97$, contre une fourchette antérieure allant de 3,81 à 3,93$.