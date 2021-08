PayPal fait flamber le Bitcoin sur les 50.000$ !

Crédit photo © Reuters / Benoit Tessier

(Boursier.com) — Le Bitcoin poursuit son ascension sur la barre des 50.000$, entraînant avec lui de nombreux altcoins. Il faut dire que PayPal, le géant américain des services de paiement en ligne, va permettre à ses utilisateurs au Royaume-Uni d'utiliser des cryptomonnaies. Le nouveau service lancé permettra aux clients britanniques d'acheter, conserver et vendre des cryptomonnaies avec PayPal. Le déploiement débute cette semaine, vient d'annoncer le groupe. Le service permettra l'accès aux 'cryptos' de manière "sécurisée et responsable", encouragera les clients à faire des recherches et se renseigner sur les opportunités et risques avant d'effectuer des transactions, et marquera la première expansion internationale du service de cryptomonnaie au-delà des Etats-Unis.

Les clients pourront choisir entre quatre types de crypto-devises : Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. En accédant à leur compte PayPal via le site Web ou l'application mobile, ils pourront consulter les prix des cryptomonnaies en temps réel, accéder à du contenu éducatif pour aider à répondre aux questions fréquemment posées et en savoir plus sur les cryptomonnaies, y compris les opportunités et les risques.