PayPal dopé par la crise

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — PayPal a largement dépassé les prévisions de marché sur le trimestre clos. Le groupe californien de San Jose a livré pour le quatrième trimestre un bénéfice ajusté de 1,08$ par titre pour de revenus de 6,12 milliards de dollars. Le consensus était voisin de 1$ de bpa. Un an plus tôt, le profit par action ressortait à 86 cents. Les revenus sont également ressortis meilleurs que prévu. Ils étaient de 4,96 milliards de dollars sur la période correspondante de l'an dernier. Le groupe bénéficie de la forte montée en puissance du digital du fait des confinements et restrictions liés à la crise sanitaire. Il a ainsi amélioré de 23% ses recettes sur le trimestre et de 25% son bénéfice ajusté par action. Le groupe anticipe l'addition de 50 millions de nouveaux utilisateurs actifs sur l'année. Il table sur des revenus 2021 de 25,5 milliards de dollars, ce qui dépasserait amplement le consensus.