PayPal continue à surfer sur la crie

(Boursier.com) — PayPal grimpe de près de 5% en pré-séance à Wall Street après avoir fait part du meilleur premier trimestre de son histoire et nettement dépassé les attentes des analystes grâce à une augmentation des achats en ligne et des transactions numériques due à la crise du coronavirus. Le groupe californien de San Jose a traité un total de 285 milliards de dollars de paiements au premier trimestre, soit une hausse de 50% par rapport à l'année précédente, et a acquis 14,5 millions de nouveaux clients actifs nets. Le bpa ajusté est ressorti à 1,22$ contre 66 cents un an plus tôt et 1,01$ de consensus. Les revenus ont bondi de 31% à 6,03 Mds$ contre 5,88 Mds$ de consensus. La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 8 points à 27,7%, contre un consensus de 25%.

"Nos excellents résultats du premier trimestre témoignent de la dynamique soutenue de notre activité, alors que le monde bascule dans l'économie numérique", a déclaré Dan Schulman, PDG de Paypal.

PayPal a également déclaré qu'il prévoyait désormais l'ajout de 52 à 55 millions de nouveaux comptes actifs nets en 2021, avec une augmentation d'environ 30% du volume total de paiements sur une base au comptant et sans effet de change.