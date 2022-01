Paulic Meunerie vise 50ME de chiffre d'affaires en 2024

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2021, Paulic Meunerie a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 11,3 millions d'euros, en hausse de +26% par rapport à l'exercice 2020 (8,9 ME). Cette progression totalement organique a bénéficié du démarrage du nouvel ensemble industriel plus capacitaire et des investissements réalisés dans le développement commercial sur nos métiers historiques et Qualista.

Après un chiffre d'affaires en hausse de 13% à fin juin, les ventes du Groupe ont ainsi accéléré leur progression au cours du second semestre matérialisant la forte progression de l'activité attendue par le Groupe dans les années à venir. Le succès de ce jalon industriel et commercial dans un contexte économique toujours difficile constitue un signal favorable avant l'installation du réacteur Oxygreen dans les prochaines semaines.

Le chiffre d'affaires de l'exercice a cependant modérément bénéficié de l'effet des revalorisations tarifaires obtenues à partir de septembre 2021 pour faire face à la hausse des matières premières.

Ambitions 2024

La progression de l'activité et la poursuite conforme du plan industriel sur Nourrifibre permettent au Groupe de confirmer sa feuille de route stratégique à la fois sur ses activités historiques et ses relais de croissance, et en particulier dans l'alimentation pour insectes avec son produit Nourrifibre. Au final, Paulic Meunerie a l'ambition de franchir un chiffre d'affaires de 50 ME adossé à une marge brute représentant 50 à 55% du chiffre d'affaires du Groupe.