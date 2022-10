Paulic Meunerie : une perte de 688 kE au 1er semestre

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre 2022, Paulic Meunerie a réalisé un chiffre d'affaires de 7,6 millions d'euros en hausse de 53% par rapport au 1er semestre 2021 qui s'élevait à 5 ME (4,3 ME au 1er semestre 2020). L'activité du semestre a été portée par la hausse des ventes de farines de froment et de sarrasin.

L'évolution favorable de la marge brute et l'encadrement des charges d'exploitation favorise la progression du résultat d'exploitation qui ressort à -0,84 ME (-1 ME au 30 juin 2021).

Le résultat net s'élève à -688 kE (-675 kE à l'issue du 1er semestre 2021), à la suite de l'activation des déficits reportables pour 232 kE.

Au regard des performances du Groupe sur ce 1er semestre, Paulic Meunerie confirme ses objectifs, avec en ligne de mire le cap des 50 ME de chiffre d'affaires fixé à fin 2026.

A cet horizon, l'objectif de marge brute devrait atteindre 45% de chiffre d'affaires.