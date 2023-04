Paulic Meunerie : résultats 2022 en amélioration

(Boursier.com) — Paulic Meunerie a réalisé un chiffre d'affaires de 18,7 ME sur l'exercice 2022, en forte hausse de 65%. Portée par une dynamique commerciale efficace et en phase avec les attentes du marché, cette progression des volumes s'accompagne d'une hausse en valeur, avec des revalorisations tarifaires successives passées entre avril et décembre 2022 pour faire face à l'inflation des matières premières et à la hausse des charges opérationnelles dont l'énergie.

Cette évolution favorable de l'activité se traduit dans les résultats du Groupe en nette amélioration. La progression de la marge brute constatée sur l'exercice s'est mécaniquement traduite par une amélioration de la rentabilité opérationnelle, la structure de charges étant restée encadrée. La marge brute ressort ainsi à 4,15 ME, en hausse de 86% par rapport à l'exercice 2021. Elle représente 22% du chiffre d'affaires de la période contre 20% en 2021. Le résultat net consolidé s'établit à -1,07 ME, contre -1,4 ME à fin 2021.

A compter de 2023, malgré la prudence imposée par les tensions inflationnistes persistantes et une vigilance maintenue sur les matières premières, Paulic Meunerie est confiant sur sa capacité à s'inscrire durablement dans une trajectoire d'amélioration de ses performances financières marquant l'entrée du Groupe dans un nouveau cycle de développement et de rentabilité. Paulic Meunerie confirme ainsi son ambition à l'horizon 2026 : franchir le cap des 50 ME de chiffre d'affaires avec une marge brute de 40 à 45%.