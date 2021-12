Paulic Meunerie : renforcement de la structure financière

(Boursier.com) — Paulic Meunerie, Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité, annonce le renforcement de sa structure financière consécutivement à la finalisation d'une augmentation de capital pour un montant brut total de 890 KE et à l'obtention d'un prêt garanti par l'Etat français (PGE) de 1,9 ME et d'un prêt de la part de BPI à hauteur de 0,3 ME.

Au total, conjuguée à l'augmentation de capital annoncée le 18 novembre dernier, près de 4,2 ME viennent renforcer la structure financière du Groupe (dont 2 ME en fonds propres et 2,2 ME au titre de financements externes).

Ces nouvelles ressources devraient permettre au Groupe :

- De finaliser sereinement ses investissements,

- De poursuivre ses travaux de 'R&D',

- De développer de façon accélérée ses produits à valeur ajoutée issus du procédé Oxygreen,

- De reconstituer son BFR, qui a été impacté par une période particulièrement bouleversée par la hausse subite et persistante des matières premières.

Jean Paulic précise : "après une période très intense, le bouclage de cette opération financière confirme la confiance de tous nos partenaires financiers - actionnaires banques et BPI - dans le projet et dans l'équipe. Nous pouvons nous tourner avec détermination vers le développement de l'ensemble de nos gammes à valeur ajoutée en France et à l'International".