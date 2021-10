Paulic Meunerie : premiers résultats du programme Qualista Expert au début 2022

(Boursier.com) — Paulic Meunerie et UniLaSalle ont récemment annoncé la mise place d'un programme de recherches intitulé Qualista Expert visant à homologuer les qualités des farines Qualista. Les premiers résultats de ce programme sont attendus dès le 1er trimestre 2022.

Ce programme lancé par Paulic Meunerie, en partenariat avec UniLaSalle (ULR 7519), vise à améliorer la signature nutritionnelle globale des farines de blé Qualista issues du procédé Oxygreen. Inédit, ce procédé de purification des grains de blé par l'ozone a des effets positifs permettant notamment de diviser les pesticides par 20, voire d'éliminer tout résidu pour la farine T55, tout en réduisant le taux de mycotoxines juqu'à 50%, pour une conservation optimale et naturelle des farines. D'une qualité sanitaire en rupture avec les standards du marché, les farines Qualista permettent une panification sans additif, sans conservateur, sans gluten ajouté et sans émulsifiant. Une réponse forte au souhait de "manger sain" des consommateurs. Les farines Qualista présentent par ailleurs de nombreuses qualités nutritionnelles et santé que ce programme vise à mettre en lumière.

Dans un premier temps, dès le 1er trimestre 2022, les études réalisées permettront de confirmer la richesse en fibres des farines Qualista, pour permettre à Paulic Meunerie de commercialiser à terme ses produits avec la mention "naturellement riche en fibres".

Puis, en milieu d'année, le programme devrait compléter cette mention en validant une amélioration du profil en fibres solubles pour ses farines Qualista.

Selon la littérature, ce type de fibres permet une diminution de l'absorption des graisses, du mauvais cholestérol sanguin, des triglycérides et permet de prévenir les problèmes cardiovasculaires. Les fibres solubles permettent également de ralentir l'absorption des glucides, et donc de freiner la montée de la glycémie, ce qui est primordial dans la prévention du diabète de type 2. En parallèle, une étude clinique sera menée pour valider la mention "index glycémique bas" sur les farines Qualista.