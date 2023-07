Paulic Meunerie : le chiffre d'affaires semestriel progresse de près de 40%

(Boursier.com) — Paulic Meunerie a présenté un chiffre d'affaires semestriel en hausse de plus de 39% par rapport au 1er semestre 2022 à plus de 10,7 ME.

Sur le segment des farines de froment (boulangeries artisanales, industrielles, biscuiteries et ateliers des grandes surfaces) les ventes ont progressé de 8% en valeur et de 27% en volumes représentant désormais 68% du chiffre d'affaires. Cette forte progression des volumes s'explique par l'appréciation du mix-clients au profit des clients grands comptes qui bénéficient de tarifs plus avantageux que les commerçants de détails. Cette appréciation du mix permet à Paulic Meunerie d'améliorer la saturation de son outil industriel capacitaire, de diluer ses coûts de production et de bénéficier d'une meilleure visibilité.

Sur les farines de sarrasin, au travers notamment de sa marque haut de gamme, Harpe Noire, Paulic Meunerie enregistre un chiffre d'affaires de 1,6 ME contre 1,4 ME au 30 juin 2022. Les volumes produits suivent une baisse légère de 6,5% pour représenter 3% des volumes totaux produits et 15% du chiffre d'affaires total. Sur ce segment de marché à forte valeur ajoutée Paulic Meunerie est confiant dans sa capacité à faire progresser ses volumes de vente avec à la clé un nouveau levier d'appréciation des marges.

Le groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité prévoit une nette amélioration de la rentabilité et de ses équilibres financiers dès ce premier semestre 2023.