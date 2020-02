Paulic Meunerie : informations complémentaires

(Boursier.com) — Paulic Meunerie a procédé à une augmentation de capital complémentaire par émission de 104.696 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre (soit 6,32 euros par action) représentant un produit brut d'environ 662 KE suite à l'exercice intégral de l'option de surallocation par AUREL BGC.

La société précise qu'il était prévu dans le prospectus une option de surallocation. Celle-ci ayant été exercée le 14 février 2020 avant le début des négociations, il n'y aura pas de stabilisation du titre.

Le montant définitif de l'augmentation de capital s'établit ainsi à 7,5 ME après exercice de l'option de surallocation. A l'issue de ces opérations, le capital social de Paulic Meunerie est composé de 4.148.142 actions.

Paulic Meunerie rappelle qu'un contrat de liquidité a été signé avec la société Aurel BGC, dont la mise en oeuvre doit intervenir à compter du 18 février 2020. La Société précise que ce contrat de liquidité ne bénéficiera pas du "Safe Harbour" pendant les 30 premiers jours de cotation.

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des Marchés financiers le 28 janvier 2020 sous le numéro 20-021, composé d'un Document d'enregistrement approuvé le 15 janvier 2020 sous le numéro I. 20-002 et de la note d'opération (incluant le résumé du Prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société, au siège social de la Société -Paulic Meunerie SA - Le Gouret - 56920 Saint-Gérand, ainsi que sur les sites internet de la Société (www.paulicmeunerie.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).