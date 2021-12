Paulic Meunerie fait le point

(Boursier.com) — Le groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité, Paulic Meunerie, annonce le franchissement d'une nouvelle étape en vue de la mise en service prochaine de son outil innovant. Le réacteur industriel de 3è génération sera pleinement opérationnel sur le site industriel de St-Gérand début 2022.

Conformément à la feuille de route envisagée, l'installation de la cuve d'oxygène s'est déroulée cette semaine. L'ouvrage mesurant 11m de haut et d'une contenance de 28 t d'oxygène liquide est destiné à approvisionner la première ligne d'ozonation qui sera installée très prochainement, ainsi que la suivante.

La société annonce par ailleurs les premières étapes du lancement commercial à grande échelle de Nourrifibre. A l'occasion de l'assemblée générale de l'IPIFF (International platform of insects for food and feed), Paulic Meunerie a eu l'opportunité de présenter la solution Nourrifibre à de nombreux experts et acteurs de référence dans l'entomoculture en Europe.

Réseau créé en 2012, l'IPIFF est une organisation représentant les acteurs clefs de la "filière insectes" à travers l'Europe. Constitué de 83 membres (dont principalement des producteurs d'insectes européens), ce réseau promeut les insectes comme "nouvelle" source de nutriment en alimentation humaine & animale.

La démonstration des qualités sanitaires et nutritionnelles de Nourrifibre aux membres et partenaires de l'IPIFF constitue un jalon important de la reconnaissance internationale de la solution technologique en réponses aux problématiques clefs de l'entomoculture.