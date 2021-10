Paulic Meunerie : des résultats marqués par la hausse des prix du blé

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, le Groupe Paulic Meunerie a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 5 millions d'euros, en hausse de 13% par rapport au 1er semestre 2020. Cette accélération de la croissance est conforme aux attentes. La hausse du niveau d'activité et l'extension des gammes produits n'ont pas permis de limiter l'érosion de la marge brute qui ressort à 22% (36% au 1er semestre 2020).

Les charges opérationnelles au 1er semestre s'élèvent à 2,7 ME (2,2 ME au 30 juin 2020). Elles progressent sous l'effet des charges externes à 1,3 ME (1 ME au 1er semestre 2020). Cette augmentation renvoie en particulier aux charges du lancement du programme de R&D Qualista Expert. L'évolution de la marge brute et des charges d'exploitation se retrouve mécaniquement dans le résultat d'exploitation qui ressort à -1 ME (-200 kE au 30 juin 2020).

Le résultat net s'élève à -0,7 ME contre -0,2 ME un an plus tôt.

Au 30 juin 2021, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 6,8 ME. La trésorerie s'élève à 0,5 ME (1,8 ME au 30 juin 2020). L'endettement bancaire à moyen terme s'élève à 6,7 ME (7 ME en 2020). A ce jour, il est à noter que les facilités de crédit à court terme ne sont quasiment pas utilisées (15 kE au 30 juin 2021).

Perspectives

Face à la situation sans précédent du prix des matières premières, Paulic Meunerie a engagé des discussions avec ses clients afin d'obtenir des revalorisations tarifaires lorsque les conditions contractuelles le permettent. A ce jour, Paulic Meunerie a déjà commencé l'application d'une nouvelle tarification. Ces négociations ne permettront toutefois pas de répercuter l'intégralité des hausses des matières premières en particulier auprès des boulangeries industrielles et biscuiteries qui concentrent 39% du CA total du groupe. Dans cette perspective, Paulic Meunerie a déjà engagé une réorganisation en profondeur de ses achats avec la mise en place de nouveaux mécanismes d'anticipation, de pilotage et de contrôle.

En dépit de la situation actuelle, l'exercice 2021 devrait ressortir, en progression avec une croissance à deux chiffres et des résultats toujours impactés par le niveau de prix. Le développement de l'activité historique s'accompagne comme prévu du maintien de la feuille de route industrielle et commerciale du Groupe.

Au total, le maintien des fondamentaux industriels et commerciaux du Groupe, conformément au plan de marche permet à Paulic Meunerie de "réaffirmer avec vigueur les objectifs 2024" visant à atteindre un chiffre d'affaires de 50 ME adossé à une marge brute représentant 50 à 55% du chiffre d'affaires du Groupe.