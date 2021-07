Paulic Meunerie : chiffre d'affaires semestriel de 5 ME, en hausse de 13%

(Boursier.com) — Paulic Meunerie, Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité annonce la publication de son chiffre d'affaires consolidé pour le 1er semestre 2021.

Au 30 juin 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 5 ME en hausse de 13% par rapport au 1er semestre 2020 qui avait enregistré un chiffre d'affaires de 4,3 ME. Comme annoncé, la progression de l'activité de la Société bénéficie de la mise en service des nouveaux outils industriels et les premiers bénéfices de la stratégie commerciale engagée afin de renforcer la pénétration de l'Entreprise sur tous les circuits de distribution.

Sur la période, les ventes du Groupe ont continué à être portées par les activités traditionnelles avec des ventes toujours solides en farines de froment. Malgré une activité encore perturbée par les restrictions sanitaires, en particulier dans la restauration, Paulic Meunerie est parvenu à accompagner la montée en puissance progressive des nouveaux outils industriels et a engagé avec succès la commercialisation de sa farine premium Qualista, issue de son procédé à forte valeur ajoutée, Oxygreen.

Evolution favorable du mix-clients en froment

Le segment des farines de froment destinées aux fournils de boulangeries des grandes surfaces, a porté l'activité du semestre (+23%).

Sur le segment de la distribution/GMS (rayon épicerie), les ventes du semestre intègrent une base de comparaison défavorable par rapport à un 1er semestre 2020 qui avait été marqué par le 1er confinement générant une demande exceptionnelle sur les produits alimentaires de première nécessité. Dans ce contexte, ce segment ressort logiquement en repli de 58%.

Pour autant, les efforts réalisés par Paulic Meunerie pour satisfaire ses clients historiques et ses nouveaux partenaires commerciaux, lui ont permis de diversifier et d'étendre son portefeuille clients avec succès. Cette extension de la clientèle permet aujourd'hui au Groupe de renforcer sa pénétration sur ses nouvelles gammes de produits à forte valeur (origine locale et farines spéciales).

Sur les biscuiteries et boulangeries industrielles, clientèle sur laquelle le Groupe bénéficie d'un ancrage historique, la progression des ventes est importante (+27%). Avec ses nouveaux outils, Paulic Meunerie fait aujourd'hui la différence auprès de cette clientèle en lui offrant une richesse de gammes et de mélanges et des garanties de sécurité et de qualité, en phase avec les exigences accrues des consommateurs et des distributeurs.

Comme annoncé, le Groupe a procédé au lancement de sa farine premium Qualista(R) exploitant le procédé breveté Oxygreen et bénéficiant de propriétés physico-chimiques sans concurrence. Dans cette perspective, les boulangeries artisanales ont été une cible commerciale privilégiée à initier le lancement de ce produit phare. L'accueil déjà très favorable du marché a permis de valider la proposition de valeur associée à cette innovation combinant origine locale, naturalité et bénéfices santé, en ligne avec les attentes des consommateurs. Sur ce marché des boulangeries artisanales, le chiffre d'affaires du semestre est en hausse de 20%.

Sur les farines de sarrasin à destination principalement des crêperies ou restaurants, l'activité a continué à être pénalisée par les restrictions sanitaires persistantes. Si l'activité au cours des 6 premiers mois de l'exercice a été plus favorable que celle du 1er semestre 2020, les ventes du semestre sont encore sensiblement inférieures à celles enregistrées à période comparable en 2019. Sur ce segment fortement contributif à la rentabilité, le niveau des ventes devrait continuer à peser sur la marge brute, par ailleurs toujours affectée par la situation de pénurie affectant les approvisionnements sur les gammes de blé noir français.

Poursuite des travaux d'installation d'Oxygreen

Outre les travaux menés pour accompagner la transformation industrielle du Groupe avec la montée en puissance progressive de son outil 4.0, le Groupe a également activement poursuivi les travaux d'installation d'Oxygreen, le procédé propriétaire qui doit permettre l'accélération de la conquête sur les farines alimentaires de haute qualité et le marché prometteur de l'entomoculture.

Pour rappel ces travaux devraient permettre au Groupe de mettre en service son réacteur industriel de 3ème génération plus capacitaire, scalable, totalement fiabilisé et moins coûteux à la fin de l'exercice. Comme annoncé précédemment, le Groupe a également commencé à recruter l'équipe chargée de porter le développement des ventes sur ce marché stratégique de l'alimentation à destination des élevages d'insectes dès 2022.

Confirmation des objectifs 2021

Après ce début d'exercice satisfaisant et conforme aux anticipations, PAULIC MEUNERIE confirme ses objectifs de croissance à deux chiffres sur l'exercice 2021, malgré la prudence imposée par l'évolution de la situation sanitaire conditionnant en particulier la reprise soutenue des activités à destination des crêperies et restaurants.