Paulic Meunerie : CA 2020 de 8,9 ME en hausse de 3%

(Boursier.com) — Paulic Meunerie annonce la publication de son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2020. Au 31 décembre 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 8,9 ME en hausse de 3% par rapport à l'exercice précédent. Dans le prolongement des tendances observées à l'issue du 1er semestre 2020, les ventes ont été portées par les activités traditionnelles avec toujours de bonnes ventes en farines de froment.

Durant cet exercice particulier où son mix-distribution a été bouleversé avec la fermeture des restaurants durant plusieurs mois, Paulic Meunerie a su relever ses deux principaux challenges : satisfaire la hausse de la demande et assurer les livraisons auprès de tous ses clients dans un contexte sanitaire sans précédent, achever dans les délais son ambitieux plan d'investissements industriels destiné à tripler ses capacités de production et poursuivre le déploiement d'Oxygreen en vue de la forte croissance attendue pour les prochains exercices.

Bonne résilience de l'activité

Sur le segment des farines de froment essentiellement destinées aux boulangeries artisanales, industrielles, aux biscuiteries et aux ateliers des grandes surfaces, l'activité a globalement été soutenue tout au long de l'exercice. Le Groupe a su répondre favorablement aux accélérations de la demande, notamment en GMS lors du 1er confinement, en profitant de l'agilité de son outil de production et de la forte mobilisation de ses équipes.

La capacité du Groupe à satisfaire ses clients historiques et ses nouveaux partenaires commerciaux, lui a permis de diversifier et d'étendre son portefeuille clients. Cette évolution favorable est un atout pour le Groupe qui vient de finaliser conformément au plan de marche exposé lors de l'introduction en bourse, ses investissements industriels engagés depuis 2016 et destinés à tripler ses capacités de production.

Sur les farines de sarrasin, produits plus contributifs à la marge, à destination principalement des crêperies ou restaurants, l'activité a été plus irrégulière avec une demande soumise à des accélérations soudaines et des arrêts prolongés dépendant de l'évolution des mesures sanitaires.

Comme déjà évoqué, cette évolution des ventes sur les farines de sarrasin, compensée par le dynamisme des ventes en farines de froment, viendra peser sur l'évolution de la marge brute sur la période.

Finalisation du plan d'investissement sur les activités historiques, montée en puissance attendue des nouveaux outils

Les travaux de modernisation et d'extension industrielle engagés depuis 2016 destinés à tripler les capacités de production ont été finalisés comme prévu au cours du 4ème trimestre 2020 malgré des interruptions altérant logiquement l'évolution du chantier. Le Groupe rappelle qu'il a procédé à l'installation de la nouvelle ligne de conditionnement et de stockage et d'une ensacheuse petit conditionnement. La mise en service de la nouvelle tour de mélange, outil industriel au coeur de la stratégie d'enrichissement des produits à valeur ajoutée de Paulic Meunerie est désormais effective avec une montée en puissance progressive attendue cette année en vue de l'atteinte des objectifs 20241. La mise en oeuvre de cet investissement qui devrait générer une forte hausse de l'activité au cours des années à venir, s'accompagne d'ores et déjà d'une refonte de l'organisation industrielle avec notamment l'arrivée d'un nouveau directeur général exécutif disposant d'une solide expérience.

Sur Oxygreen, le procédé propriétaire qui doit permettre l'accélération de la conquête sur les farines alimentaires de haute qualité et le marché prometteur de l'entomoculture, les travaux d'ingénierie sont en cours. Pour rappel, le Groupe vise la mise en service de son réacteur industriel de 3ème génération plus capacitaire, scalable, totalement fiabilisé et moins coûteux, sur la seconde partie de l'exercice 2021.

Lancement officiel de Qualista

Comme annoncé, le Groupe a procédé au lancement de sa farine haute qualité Qualista exploitant le procédé breveté Oxygreen et bénéficiant de propriétés physico-chimiques et sanitaires recherchées par les consommateurs et clients du Groupe.

A ce jour, les engagements des boulangeries artisanales sont très encourageants. Les quantités disponibles restent encore limitées avant la mise en service du réacteur Oxygreen de 3ème génération pour une production à l'échelle industrielle.

La campagne de référencements au sein de la grande distribution, segment sur lequel le Groupe entend renforcer sa présence avec ses marques fortes (Harpe noire, Qualista etc) est encourageant. L'accueil déjà favorable de ces clients valide l'alignement parfait du positionnement de ces farines sans concurrence combinant origine locale, naturalité et bénéfices santé avec les attentes des consommateurs.