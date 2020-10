Paulic Meunerie : André GAC est nommé Directeur exécutif

(Boursier.com) — Paulic Meunerie a nommé André Gac au poste de Directeur exécutif de Paulic Meunerie. Il dispose d'une solide expérience de 30 ans dans le secteur agro-alimentaire. Cet ancien de l'école d'ingénierie agro-alimentaire de Brest (ESIAB) a exercé les fonctions de Responsable d'exploitation et de Directeur industriel en charge de l'ensemble des sites industriels de la Société bretonne "Les Ateliers du Goût" (70 millions d'euros de chiffre d'affaires ; 360 collaborateurs). Durant son parcours, il a eu l'occasion de coordonner un projet d'usine neuve avec les ressources associées de 38 ME (18 mois de travaux sans impact sur le business de l'entreprise) et de déployer la performance industrielle en s'appuyant sur une logique de démarche d'amélioration continue.

Son savoir-faire en matière d'organisation de travail et d'optimisation industrielles structurantes lui permettront d'accompagner Paulic Meunerie dans la conduite des projets industriels clôturant les travaux de modernisation et d'extension engagés depuis 2016. L'augmentation attendue des volumes à venir nécessite un travail sur l'organisation de l'entreprise de façon à optimiser les processus en intégrant les nouvelles technologies. André Gac apportera également sa contribution à la montée en puissance d'Oxygreen, procédé de traitement d'ozonation permettant la purification des grains de blés destinés à la production de farines (Qualista) pour l'alimentation humaine et de son pour l'alimentation animale (Nourrifibre).