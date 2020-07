Paulic Meunerie a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 ME, en hausse de 3%, au S1

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Paulic Meunerie, Groupe familial spécialisé dans les farines haute qualité, annonce la publication du chiffre d'affaires du 1er semestre de son exercice 2020. Au 30 juin 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 ME en hausse de 3% par rapport au 1er semestre 2019.

Sur la période, la croissance a été portée par les activités traditionnelles et plus particulièrement par les bonnes ventes en farines de froment. Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent, le Groupe a confirmé son engagement auprès de ses clients en augmentant sa production et ses livraisons afin de satisfaire la forte demande des consommateurs en produits alimentaires de base.

La consolidation des relations avec ses clients historiques et de nouveaux partenaires commerciaux est de bon augure avant le lancement dès le second semestre 2020, auprès du grand public et des professionnels de sa farine Qualista exploitant le procédé breveté Oxygreen et bénéficiant de propriétés physico-chimiques et sanitaires recherchées par les consommateurs...

Vers un retour progressif à une situation normalisée

A compter du mois de juillet, le Groupe a constaté une amélioration graduelle de ses activités sur le circuit restauration. Pour autant, la prudence reste de mise dans un environnement sanitaire et économique à visibilité réduite.

Au cours des prochains mois, Paulic Meunerie continuera à bénéficier de la résilience d'un modèle porté par plus de 700 clients avec une demande toujours solide pour des produits de 1ère nécessité.

A cet égard, le groupe indique qu'il vient de s'associer avec les Magasins U et deux partenaires bretons, la coopérative Eureden et la boulangerie Leroux dans le but d'officialiser la création d'une filière U Blé de Bretagne. Ce partenariat est une nouvelle illustration de la volonté commune de produire, transformer et commercialiser "autrement", au plus près des territoires et en faveur du "bien manger" recherché par les consommateurs et poursuivi historiquement par le groupe.

Paulic Meunerie pourra également bénéficier du lancement effectif des farines Qualista exploitant le procédé Oxygreen à destination des boulangers et du grand public.

Au regard de ces éléments, Paulic Meunerie réaffirme sa confiance et confirme l'ensemble des objectifs fixés à l'occasion de l'Introduction en Bourse : atteindre à l'horizon 2023 un chiffre d'affaires de 50 ME avec une marge brute comprise entre 50% et 55%.