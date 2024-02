Patrimoine et Commerce propose le versement d'un dividende de 1,35 euro par action

(Boursier.com) — Le Conseil de surveillance de Patrimoine & Commerce, réuni le 20 février 2024, a examiné l'activité de la société et validé les comptes annuels de l'exercice 2023, arrêtés par la Gérance. Le groupe a poursuivi une activité locative soutenue avec la signature de 58 baux (dont 26 renouvellements). Le taux d'occupation financier est en amélioration et s'établit sur l'ensemble du patrimoine à 94,7%. Le taux de recouvrement des loyers et charges de l'année 2023 est de 98%.

Au cours de l'exercice 2023, Patrimoine & Commerce a continué de délivrer une solide performance financière.

Les loyers bruts de Patrimoine & Commerce au 31 décembre 2023 se sont établis à 50,5 ME, contre 47,3 ME au 31 décembre 2022.

La hausse des loyers bruts s'explique essentiellement par (i) les effets des acquisitions et des cessions des exercices 2022 et 2023, (ii) la livraison de la restructuration d'un actif en Martinique en 2022 et la livraison de la restructuration de La Ville-du-Bois en 2023 et (iii) une hausse à périmètre constant principalement expliquée par l'indexation contractuelle des baux (en moyenne de +4,2% sur la période), et une diminution de la charge d'étalement des franchises accordées à nos enseignes locataires.

Les charges de structure sont restées maîtrisées au cours de l'exercice à 5,1 ME.

Le coût de l'endettement financier net s'élève à 10,8 ME au 31 décembre 2023, en augmentation de +13,3% par rapport au 31 décembre 2022, en lien avec le durcissement des conditions de financement. La société continue de bénéficier des couvertures de taux mises en place, avec 76% de la dette brute à taux fixe ou à taux variable couvert. Le taux moyen ressort sur l'année 2023 à 2,76% (contre 2,07% en 2022).

Le résultat net récurrent s'établit à 30,7 ME au 31 décembre 2023 contre 29,3 ME au 31 décembre 2022.

En tenant compte de la variation de juste valeur des immeubles (+0,2 ME), de la quote-part des sociétés mises en équivalence (-1,1 ME), des autres produits et charges non récurrents (-0,5 ME) et des impacts liés aux couvertures de taux (-1,2 ME), le résultat net s'établit à 28,2 ME au 31 décembre 2023 et 29 ME en part du groupe.

L'endettement net consolidé, de 369,2 ME au 31 décembre 2023, permet au groupe de présenter un ratio Loan-To-Value de 43,9%, laissant une capacité d'investissement significative par rapport à l'objectif de 50% que s'est fixé Patrimoine & Commerce.

L'actif net réévalué hors droits par action s'élève quant à lui à 29,12 euros (439,2 ME), en hausse de +2,2% par rapport au 31 décembre 2022.

Développement et optimisation du portefeuille d'actifs

Au 31 décembre 2023, la valeur d'expertise du patrimoine (hors droits et y compris actifs consolidés par mise en équivalence et actifs destinés à être cédés) s'établit à 858,3 ME, en hausse de +2% par rapport au 31 décembre 2022. Le taux de capitalisation des actifs en exploitation s'établit à 7,3% au 31 décembre 2023.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, Patrimoine & Commerce a poursuivi son développement avec l'acquisition, en avril 2023, d'un ensemble immobilier à Saint-Parres-aux-Tertres (10) pour une superficie totale d'environ 7.500 m(2). La société a également continué ses investissements avec les livraisons de la restructuration du centre commercial à La Ville-du-Bois (91), d'un nouveau bâtiment à Wittenheim (68), et de deux cellules commerciales à Lexy (54). Le montant global de ces investissements s'est élevé à 19,4 millions d'euros sur l'exercice 2023.

Par ailleurs, Patrimoine & Commerce a poursuivi sa politique de rotation d'actifs avec les cessions de deux actifs à des montants proches des valeurs d'expertises. Il s'agit d'une cellule commerciale à Salon-de-Provence (13) et d'un actif commercial à Vandoeuvre (54). La société a également cédé un terrain situé à Lempdes (63). Ces cessions représentent un montant total de 2,6 millions d'euros.

La distribution de dividendes sera proposée à l'Assemblée Générale de Patrimoine & Commerce sur la base de 1,35 euro par action. Le montant de distribution proposé est en augmentation de +3,8% par rapport à l'exercice précédent et fait ressortir un rendement de 4,6% sur l'ANR au 31 décembre 2023 et de 7,7% sur le cours de bourse.

Éric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré : "Cette année à nouveau, les résultats de la Société sont solides, malgré la persistance d'un contexte économique complexe marqué par une baisse généralisée de l'ensemble du secteur de l'investissement immobilier (incl. immobilier commercial). Moins touché que les autres segments d'immobilier commercial, le retail park demeure un marché refuge aux fondamentaux solides (faible taux de vacance, accessibilité des loyers). Nous poursuivons notre objectif de gestion proactive du portefeuille avec la cession d'actifs non stratégiques, le renforcement du mix des loyers autour des verticales en croissance (discount, restauration, loisirs, alimentaire), le développement et la valorisation de nos actifs existants. Nous restons attentifs aux opportunités d'acquisitions de sites pertinents. Fidèles à notre politique de distribution des bénéfices, et portés par notre confiance à poursuivre une croissance durable, nous proposerons la distribution d'un dividende de 1,35 euro par action, en hausse de +3,8% par rapport à l'exercice précédent."

Agenda

*12 avril 2024 Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024.

*13 juin 2024 Assemblée générale.

*24 juillet 2024 Publication des résultats du 1er semestre 2024.

*11 octobre 2024 Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024.