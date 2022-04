Patrimoine et Commerce : progression des loyers et poursuite des arbitrages d'actifs

(Boursier.com) — Patrimoine et Commerce dévoile son activité du premier trimestre 2022. Les loyers bruts totaux du portefeuille immobilier de Patrimoine & Commerce s'établissent à 11,3 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'exercice 2022, soit une augmentation de +3,2% comparé à 2021. Au cours du 1er trimestre 2022, Patrimoine & Commerce a finalisé l'acquisition de six actifs, pour un montant global droits inclus de 26,1 millions d'euros, à un taux de rendement de 7,2%. Ces investissements sont situés à Thonon-les-Bains (74), Avranches (50), Colomiers (31), Tavers (45), Villefranche-de-Rouergue (12) et Gonesse (95), pour une surface globale de 18 300 m2. Ces actifs présentent un taux d'occupation global de 94%, loués à des enseignes telles que Tape à l'oeil, Kiabi, Gifi, Distri Center, Armand Thiery ou encore Jysk. Par ailleurs, Patrimoine & Commerce a débuté en février 2022 les travaux de transformation en retail park de 8 000 m2 de la galerie marchande du centre commercial de la Ville-du-Bois, qui totalise 19 500 m2. Cette opération représente un investissement de 8,5 millions d'euros.

Au cours du 1er trimestre 2022, Patrimoine & Commerce a poursuivi sa politique de rotation d'actifs non stratégiques avec la cession d'un actif de bureaux en Guadeloupe (971) et d'un actif de commerce à Epagny (74), pour un montant global de 15,7 millions d'euros, en ligne avec les valeurs d'expertises.

Éric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce, a déclaré : "Les performances du 1er trimestre 2022 est le fruit d'une activité locative soutenue et la démonstration de la résilience de notre business model. Dans ce contexte, nous poursuivons notre dynamique d'acquisitions ciblées et d'arbitrages d'actifs non stratégiques et nous comptons bien renforcer notre position d'acteur de référence des retail parks low cost en France".