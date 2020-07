Patrimoine et Commerce : plébiscite du paiement du dividende en actions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Assemblée générale de Patrimoine et Commerce, qui s'est tenue le 17 juin, a approuvé le versement d'un dividende de 1,25 euro par action, en augmentation de +4,2% par rapport à 2018. L'option entre le paiement du dividende en actions nouvelles de la société ou le paiement en numéraire a été proposée.

Le choix de l'action a été retenu à hauteur de 79,3% des droits d'option, et va se traduire par la création de 997.343 actions nouvelles ordinaires.

Par cette opération, Patrimoine et Commerce renforce ses fonds propres à hauteur de 13,7 millions d'euros.

Le montant du dividende distribué en numéraire sera mis en paiement le 31 juillet.