Patrimoine et Commerce : parvient à faire progresser ses loyers malgré les renégociations

(Boursier.com) — Les loyers bruts du portefeuille immobilier de Patrimoine & Commerce, au 30 septembre, ont augmenté de +2,1% par rapport à la même période l'année dernière, pour s'élever à 35 ME.

La progression des loyers bruts s'explique essentiellement par l'effet année pleine des acquisitions 2019, "compensé par les négociations Covid-19 en cours avec nos enseignes locataires et l'impact des cessions d'actif", explique la foncière.

Au 30 septembre, les négociations se poursuivent avec plus de 150 deals finalisés ou en cours de négociation représentant près de 50% de la masse locative du Groupe.

"Les franchises accordées à ce jour en soutient à nos locataires totalisent 2,9 ME et conformément aux normes IFRS, elles sont comptablement étalées sur la durée ferme résiduelle du bail pour une charge de -1,0 ME", détaille Patrimoine & Commerce.