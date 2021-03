Patrimoine et Commerce maintient son dividende à 1,25 Euro

Patrimoine et Commerce maintient son dividende à 1,25 Euro









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Patrimoine & Commerce a été fortement impactée par la crise sanitaire. Cet impact s'est traduit notamment par des restrictions d'ouvertures des commerces aux seuls commerces dits " essentiels " durant deux périodes de confinement, du 17 mars au 11 mai 2020 puis du 30 octobre au 28 novembre 2020.

Patrimoine & Commerce a négocié avec chaque enseigne une contrepartie à cet accompagnement. La plupart du temps, il s'agit d'une renonciation à la prochaine triennale, d'un renouvellement anticipé du bail ou encore d'une prolongation de la durée du bail. Au 31 décembre 2020, ces négociations représentaient 163 accords, dont la plupart avec les enseignes nationales. Le montant des franchises accordées s'élève à 4,7 ME (net d'un crédit d'impôt de 0,7 ME). Les négociations se poursuivent avec quelques locataires.

Les loyers bruts de Patrimoine & Commerce au 31 décembre 2020 se sont établis à 45,8 ME contre 46,1 ME au 31 décembre 2019. La légère baisse des loyers bruts s'explique essentiellement par les franchises Covid-19 accordées à nos enseignes locataires et l'impact des cessions d'actifs, compensée par les acquisitions des années 2019 et 2020.

Au cours de la période, le portefeuille n'a connu que des mouvements mineurs de locataires (rotation de 2% des locataires) malgré un environnement économique difficile. "Le taux d'occupation financier sur l'ensemble du patrimoine de 93% et le taux d'impayés de 1,7% attestent de la qualité et de la résilience du portefeuille de la société", se félicite le groupe.

Le résultat net récurrent s'établit à 30,1 ME (ou 2,05 Euros par action), en hausse de +7% par rapport à l'exercice 2019.

En tenant compte des variations de juste valeur des immeubles de placement, de la quotepart des sociétés mises en équivalence (-0,6 MEUR), la juste valeur des instruments financiers (+0,6 MEUR) et des autres produits et charges (-1,0 MEUR), le résultat net s'établit à 19,4 ME au 31 décembre.

Enfin, après retraitement des minoritaires, le résultat net part Groupe, s'établit à 17,8 ME.

L'endettement net retraité consolidé, de 370,7 ME au 31 décembre 2020, permet au groupe de présenter un ratio Loan-To-Value en amélioration à 46,8%, cohérent avec l'objectif de 50% que s'est fixé Patrimoine & Commerce.

L'actif net réévalué hors droits par action s'élève quant à lui 25,7 Euros (381,6 MEUR), en baisse de -3,6% par rapport au 31 décembre 2019.

Le Conseil de Surveillance a décidé de proposer aux actionnaires de procéder au versement d'un dividende de 1,25 Euros par action, identique au dividende de l'année dernière. Il est également proposé de pouvoir opter pour un paiement en actions nouvelles de la société.

Le montant de la distribution proposée fait ressortir un rendement de 4,9% sur l'ANR au 31 décembre 2020 et de 8,5% sur le cours de bourse au 25 février 2021.