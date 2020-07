Patrimoine et Commerce : loyers bruts en hausse de 4,8% au premier semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Patrimoine et Commerce fait état d'une hausse de 4,8% de ses loyers bruts au premier semestre, à 23,5 ME. Cette progression s'explique par l'effet année pleine des acquisitions 2019 et l'augmentation des loyers à périmètre constant portés par l'indexation contractuelle des loyers (+2,4% sur le premier semestre), compensés par les négociations Covid- 19 en cours avec les enseignes locataires et l'impact des cessions d'actifs.

Afin d'accompagner au mieux ses locataires, et dans l'optique de pérenniser ses relations avec les enseignes, Patrimoine & Commerce a décidé d'accorder une franchise de loyer à l'ensemble des enseignes visées par les arrêtés de fermeture. Il a été décidé d'inclure également les enseignes qui ont dû fermer bien qu'étant dans la liste des commerces pouvant rester ouverts. Fort de ses relations solides et de long terme avec ses partenaires, mais également dans un souci d'équilibre, le Groupe négocie avec chaque enseigne une contrepartie à cet accompagnement (renonciation à la faculté de résiliation lors de la prochaine échéance triennale, renouvellement du bail, etc.).

Au 30 juin, les négociations se poursuivent et les franchises accordées à ce jour représentent 2,8 ME qui, conformément aux normes IFRS, sont comptablement étalées sur la durée ferme résiduelle du bail.

L'assemblée générale, qui s'est tenue le 17 juin, a approuvé le versement d'un dividende de 1,25 euro par action. L'option pour le paiement de ce dividende en actions nouvelles de la société a été proposée aux actionnaires. Le dividende sera mis en paiement le 31 juillet.

"Bien qu'il soit trop tôt pour estimer l'impact réel de la situation sur nos résultats annuels, nous restons confiants. La qualité de notre portefeuille de retail parks low cost en France, la solidité de notre structure financière associées à notre savoir-faire unique seront des atouts précieux pour surmonter cette période inédite et exceptionnelle", affirme Eric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce.