Patrimoine et Commerce : les actionnaires pourront choisir entre un dividende en actions ou en espèces

(Boursier.com) — Les actionnaires de Patrimoine et Commerce sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte annuelle qui se tiendra au siège de la société à Paris, le jeudi 16 juin, à 15h.

L'avis préalable à l'Assemblée comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales obligatoires (BALO) du 4 mai 2022 (bulletin no53). Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans le même avis. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et règlementaires en vigueur. Les documents prévus au Code du commerce seront tenus à disposition et consultables sur le site internet de Patrimoine & Commerce.

Dividende

La distribution d'un dividende de 1,25 euro par action sera proposée aux actionnaires lors de l'Assemblée générale de Patrimoine & Commerce. Le montant de distribution proposé est maintenu par rapport à l'exercice précédent et fait ressortir un rendement de 4,7% sur l'ANR au 31 décembre 2021.

Ce dividende sera proposé avec option pour le paiement en titres. Chaque actionnaire pourra opter pour le paiement du dividende en numéraire ou pour le paiement du dividende en actions. L'option s'appliquera au montant total du dividende dû.

Le prix des actions nouvelles est encore à déterminer. Néanmoins, les actionnaires bénéficieront de la période courant, du 23 juin au 19 juillet inclus, pour déterminer leur choix.

Après l'expiration de ce délai, le dividende sera payé uniquement en numéraire.

Pour les actionnaires qui n'auront pas opté pour un versement du dividende en actions, le dividende sera payé le 29 juillet après expiration de la période d'option. Pour les actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende en actions, la livraison des actions interviendra à cette même date.

Les actions émises en paiement du dividende seront créées avec jouissance au 1er janvier 2022 et donneront droit à toute distribution décidée après leur date d'émission.