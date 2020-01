Patrimoine et Commerce : hausse de 7,1% des loyers bruts en 2019

Patrimoine et Commerce : hausse de 7,1% des loyers bruts en 2019









Crédit photo © Knight Frank

(Boursier.com) — Patrimoine et Commerce fait état d'une hausse de 7,1% de ses loyers bruts totaux l'an passé à 46,1 millions d'euros. La progression s'explique par l'augmentation des loyers à périmètre constant (portée par l'indexation contractuelle des baux) et par l'acquisition de nouveaux actifs en 2019 et l'effet année pleine des acquisitions 2018. Cette forte croissance est en partie atténuée par les cessions d'actifs non stratégiques et les actifs en restructuration (essentiellement une galerie commerciale), précise la société.

Au cours du quatrième trimestre, Patrimoine et Commerce a poursuivi son développement avec l'acquisition de six actifs pour un montant total de 26,1 ME.

Eric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine et Commerce, a déclaré: "l'activité des douze mois de l'exercice 2019 confirme la pertinence de notre stratégie dans un contexte économique perturbé. Notre excellence opérationnelle combinée à un portefeuille de retail parks low cost en France nous permet de réaliser de bonnes performances. La dynamique de nos loyers est également le fruit de notre activité locative intense et des acquisitions réalisées tout au long de l'année. Nous sommes par conséquent confiants pour 2020 pour garantir une croissance durable tout en maintenant la solidité de notre structure financière".