Patrimoine et Commerce finalise l'acquisition du retail park Saint-Paul

(Boursier.com) — Patrimoine et Commerce a finalisé l'acquisition du retail park Saint-Paul portant à près de 50 millions d'euros ses investissements fonciers en 2022. Patrimoine & Commerce a ainsi finalisé l'acquisition de 7 actifs représentant un rendement moyen de 7,3%.

La dernière acquisition en date est le retail park Saint-Paul, d'une surface d'environ 20.000 m2 alliant commerces, espaces de loisirs et restauration, livré en 2014 et labellisé Breeam Very Good. Situé en périphérie de Romans-sur-Isère en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce retail park bénéficie du dynamisme de la région et d'une zone de chalandise particulièrement étendue.

L'actif, composé de 28 cellules, accueille des enseignes majeures et robustes, en parfaite adéquation avec les modes de consommation actuels, telles qu'Intersport, Zeeman, Centrakor, Darty, La Maison de la Literie ou encore Maxizoo. Le mix merchandising est équilibré avec 50% des enseignes présentes dans les secteurs de l'équipement de la maison et de la personne, aucune enseigne ne dépassant 10 % du loyer annuel total.