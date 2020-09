Patrimoine et Commerce : ANR par action de 26 Euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Patrimoine et Commerce présente un ratio Loan-To-Value de 47,9%, cohérent avec l'objectif de 50% qu'il s'est fixé. L'actif net réévalué hors droits s'élève quant à lui à 357,3 ME (26 Euros par action) au 30 juin 2020, contre 26,7 Euros au 31 décembre 2019.

Les loyers bruts de Patrimoine & Commerce au 30 juin se sont établis à 23,5 ME contre 22,4 ME au 30 juin 2019, en hausse de +4,8%, portés principalement par les acquisitions 2019 et la hausse des loyers à périmètre constant (liée principalement à l'indexation), compensée partiellement par les franchises Covid-19 et des cessions. Les franchises Covid-19 accordées aux locataires représentent 2,8 ME au 30 juin 2020 qui sont étalés comptablement sur la durée ferme des baux pour un impact de -0,6 ME sur les loyers bruts du 1er semestre 2020.

Au cours des 12 derniers mois, le portefeuille n'a connu que des mouvements mineurs de locataires (rotation de 2,4% des locataires). Le taux d'occupation financier sur l'ensemble du patrimoine reste élevé, à 93% et le taux de provision et perte sur créances clients de 1,3% atteste de la qualité et de la résilience du portefeuille de la société.

Au 30 juin 2020, les loyers nets totalisent 22,1 ME en hausse de +7,3% par rapport au 30 juin 2019. Le résultat net récurrent s'établit ainsi à 15,3 ME (ou 1,07 Euro par action), en hausse de +13,1% par rapport au 1er semestre 2020.

En tenant compte des variations de juste valeur des immeubles de placement (-6,6 ME), dont -2 ME liés au passage de droits du taux réduit au taux plein, de la quote-part des sociétés mises en équivalence (-0,8 ME) et des autres produits et charges (-0,4 ME), le résultat net s'établit à 7,5 ME au 30 juin 2020 (contre 10,9 ME en 2019). Enfin, après retraitement des minoritaires, le résultat net part du Groupe s'établit à 6,8 ME.

L'Assemblée Générale du 17 juin a validé le paiement d'un dividende de 1,25 Euro, en augmentation de +4,2% par rapport à 2019.