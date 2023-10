Patrimoine et Commerce : activité en progression sur neuf mois

(Boursier.com) — Patrimoine et Commerce annonce que les loyers bruts totaux de son portefeuille immobilier s'établissent à 37,4 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'exercice 2023, soit une augmentation de +6,1% sur un an. Cette progression s'explique principalement par : une augmentation à périmètre constant de +4,2%, portée par l'indexation contractuelle des baux et par la diminution de la charge d'étalement des franchises Covid-19 accordées aux locataires en 2020 ; l'effet année pleine de la restructuration d'un actif en Martinique, livrée en 2022, et la prise d'effet des baux sur la livraison de la restructuration du centre commercial de Ville-du-Bois en 2023 ; et un effet de périmètre de -0,2 million d'euros sur les mouvements d'acquisitions et de cessions.

Éric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré: "Patrimoine & Commerce enregistre une croissance des loyers de +6,1% sur le 3ème trimestre 2023, fruit d'une gestion dynamique du portefeuille. Nous sommes confiants dans les fondamentaux et la résilience de notre business model, et nous comptons bien renforcer notre position d'acteur de référence des retail parks low cost en France".