Patrimoine & Commerce : recul des loyers bruts au premier trimestre

(Boursier.com) — Patrimoine & Commerce dévoile des loyers bruts totaux de 11,0 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'exercice 2021, en repli de 7,7% (+0,9% à périmètre constant du fait de l'indexation contractuelle des loyers de +0,9%). La diminution des loyers bruts s'explique principalement par deux effets : tout d'abord l'impact de l'étalement des franchises " Covid-19 " accordées depuis le premier confinement. Ces franchises sont la résultante de négociations avec les locataires qui ont permis de pérenniser sur le long terme les baux et les revenus futurs ; le départ d'un locataire sur l'actif en Martinique. L'actif va faire l'objet d'une rénovation légère et des discussions sont en cours de finalisation avec deux locataires pour une prise à bail de l'intégralité du bâtiment et une prise d'effet des loyers au 1er trimestre 2022.

Eric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré: "dans le contexte exceptionnel que connaît le monde depuis un an, le niveau d'activité enregistré par le Groupe Patrimoine & Commerce pour les trois premiers mois de l'exercice 2021 démontre notre capacité d'absorption de cette crise sanitaire sans précédent. Dans ces circonstances inédites, nos équipes ont su trouver des solutions adaptées à chaque situation afin d'accompagner au mieux nos partenaires, les enseignes nationales. Notre modèle de développement et notre positionnement de première foncière cotée de retail parks low cost en France en sortiront renforcés".