Patrimoine & Commerce propose un dividende de 1,30 euro par action

(Boursier.com) — Le Conseil de surveillance de Patrimoine & Commerce, réuni le 21 février, a examiné l'activité de la société et validé les comptes annuels de l'exercice 2022, arrêtés par la Gérance.

Le résultat net part du groupe ressort en hausse de 51,7% à 47,8 ME. Le Taux de recouvrement des loyers et charges est de 98,1%. La valorisation des immeubles ressort à 841 ME.

La distribution d'un dividende sera proposée à l'Assemblée Générale de Patrimoine & Commerce sur la base de 1,30 euro par action. Le montant de distribution proposé est en augmentation de +4,0% par rapport à l'exercice précédent et fait ressortir un rendement de 4,6% sur l'ANR au 31 décembre 2022 et de 7,9% sur le cours de bourse actuel au 21 février 2023.

Éric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce a déclaré : "Les solides résultats de l'exercice 2022, tant sur la performance opérationnelle que financière, confirment l'attractivité du modèle de développement du groupe en tant que première foncière cotée de retail parks low cost en France. Les plus de 50 ME d'acquisitions et 40 ME d'actifs arbitrés sur l'exercice démontrent notre capacité à réaliser des acquisitions ciblées mais également la bonne liquidité de nos actifs en adéquation avec les valeurs d'expertise. Portés par notre saine structure financière, et notre confiance à poursuivre une croissance durable, nous proposerons une distribution d'un dividende de 1,30 euro par action, en hausse de +4,0% par rapport à l'exercice précédent."

Agenda

-12 avril 2023 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

-8 juin 2023 : Assemblée générale

-26 juillet 2023 : Publication des résultats du 1er semestre 2023

-11 octobre 2023 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023.