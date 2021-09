Patrimoine & Commerce : l'actif net réévalué hors droits s'élève à 376,9 ME (25,7 euros par action) au 30 juin

(Boursier.com) — Patrimoine & Commerce souligne que le 1er semestre 2021 a été marqué par la crise sanitaire de la Covid-19 et les mesures imposées par les pouvoirs publics pour limiter la propagation de l'épidémie. Les deux premiers trimestres de l'année 2021 ont été ponctués par l'instauration de couvre-feux et de fermetures administratives de commerces dits "non-essentiels" sur l'ensemble de la France métropolitaine. A partir du 19 mai 2021, l'ensemble des commerces a rouvert au public dans le respect des jauges sanitaires et des couvre feux. Au 30 juin 2021, l'ensemble des limitations a été levé. Les réouvertures ont été accompagnées d'une forte reprise du trafic dans les commerces de périphérie. Ces périodes de fermetures ont entraîné un ralentissement de l'encaissement des loyers.

Néanmoins, à ce jour, le taux de recouvrement du 1er semestre 2021 atteint près de 87%. Patrimoine & Commerce est en contact permanent avec ses locataires-enseignes afin de les accompagner et de les soutenir dans cette crise. En effet, la foncière a accordé près de 5,4 ME de franchises à ses locataires en lien avec les fermetures administratives de l'année 2020. Dans un souci d'équilibre, la société a négocié des contreparties telles que la renonciation à une triennale ou le renouvellement du bail. Ces négociations sont en cours

de finalisation à ce jour.

En parallèle, Patrimoine & Commerce a connu une forte activité locative sur les 12 derniers mois avec 59 baux signés (renouvellements et nouveaux baux). Le taux d'occupation financier sur l'ensemble du patrimoine reste élevé et stable, à 93%, et le taux de provisions et pertes sur créances clients de 1,1% atteste de la résilience du portefeuille de la société.

Les loyers bruts de Patrimoine & Commerce au 30 juin 2021 se sont établis à 21,7 ME. L'impact de la crise sanitaire se matérialise notamment par l'étalement des franchises "Covid-19" accordées depuis le premier confinement. Les négociations avec les locataires nous ont permis de pérenniser sur le long terme les baux et nos revenus futurs. Par ailleurs, le départ d'un locataire sur un actif en Martinique explique également la baisse des revenus locatifs. L'actif va faire l'objet d'une rénovation légère et 87% des surfaces futures sont d'ores et déjà commercialisées pour une prise d'effet des loyers au 2ème trimestre 2022.

Les autres produits et charges d'exploitation sont stables et représentent une charge de 2,2 ME.

Le coût de l'endettement financier net s'élève à 4,7 ME au 30 juin 2021, en baisse de -4,5% par rapport au 30 juin 2020. La société continue de profiter de taux bas avec un taux moyen qui ressort sur le premier semestre 2021 à 2,03% (contre 2,27% au 30 juin 2020), notamment avec la mise en place de financement à des taux attractifs sur les opérations de Wittenheim (68), d'Echirolles (38), d'Annemasse (74) et de Limoges (87).

En tenant compte des variations de juste valeur des immeubles de placement de +0,8 ME, de la quote-part des sociétés mises en équivalence (+0,3 ME), de la variation de juste valeur des instruments financiers (+0,6 ME) et des autres produits et charges (+0,1 ME), le résultat net s'établit à 14,6 ME au 30 juin 2021 (contre 7,5 ME au 1er semestre 2020).

Enfin, après retraitement des minoritaires, le résultat net part du Groupe s'établit à 14,4 ME, soit une progression de +113,3%.

Au 30 juin 2021, la valeur d'expertise du patrimoine s'établit à 817,6 ME et le taux de capitalisation des actifs en exploitation reste stable à 7,2%.

L'endettement net retraité consolidé, de 372,4 ME au 30 juin 2021, permet au groupe de présenter un ratio Loan-To-Value de 46,2%, cohérent avec l'objectif de 50% que s'est fixé Patrimoine & Commerce. L'actif net réévalué hors droits s'élève quant à lui à 376,9 ME (25,7 euros par action) au 30 juin 2021.

L'Assemblée Générale du 17 juin 2021 a validé le paiement d'un dividende de 18,9 ME, soit 1,25 euro par action. L'option du paiement en actions nouvelles a été proposée aux actionnaires qui ont opté à près de 34% pour un paiement en actions.