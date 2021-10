Patrimoine & Commerce : baisse des loyers de 5,9% à 9 mois

(Boursier.com) — Patrimoine & Commerce publie des loyers bruts du portefeuille immobilier de 32,9 ME à 9 mois.

La baisse de 5,9% des loyers bruts par rapport aux 35 ME de l'an passé s'explique essentiellement par le départ d'un locataire sur un actif en Martinique en cours de rénovation (et recommercialisé à 87% pour une prise d'effet des loyers à la fin du 1er semestre 2022) et par les négociations Covid-19 avec les locataires.

Au cours du 3e trimestre 2021, Patrimoine & Commerce a cédé une cellule commerciale isolée à Perpignan. Le montant de cette cession s'élève à 5,4 ME, en ligne avec la valeur d'expertise.