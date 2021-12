Patrick Drahi détient désormais 18% de BT Group

(Boursier.com) — Patrick Drahi poursuit sa montée au capital de BT Group. Via Altice UK, le fondateur d'Altice a acquis 585.476.188 actions supplémentaires de la société télécoms, portant sa participation à 18%. Le milliardaire a toutefois réitéré qu'il ne comptait pas racheter la firme britannique. La part de Patrick Drahi dans BT est évaluée à plus de 3 milliards de livres.

"Nous continuons à les tenir en haute estime et à soutenir pleinement leur stratégie, principalement pour jouer un rôle central dans l'extension de l'accès à un réseau de fibre optique, un programme d'investissement qui est si important tant pour BT que pour le Royaume-Uni", a déclaré Patrick Drahi.

Dans un bref communiqué, BT Group indique que son Conseil d'administration et son management Group continueront d'exploiter l'entreprise dans l'intérêt de tous les actionnaires et restent concentrés sur l'exécution réussie de sa stratégie et sur le renforcement de la dynamique de performance récente.

L'homme d'affaire avait surpris au mois de juin en annonçant avoir pris 12,1% du tour de table de BT Group pour une valeur, à l'époque, de 2,2 Mds£.